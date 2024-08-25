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    благодарюЧокекирао

Загадочная вуаль Титана: откуда у луны атмосфера?

Загадочная вуаль Титана: откуда у луны атмосфера?

Титан, спутник Сатурна, выделяется среди своих собратьев по Солнечной системе удивительной особенностью: он окутан плотной атмосферой, на 50% более плотной, чем у Земли! Как же крошечному небесному телу удалось сохранить такой внушительный газовый кокон?Титан – второй по величине и массе спутник в нашей системе (после Ганимеда, луны Юпитера).

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