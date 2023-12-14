Покупки лыж в России за год подскочили в 1,5 раза

Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи. В ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики «Чек Индекс».
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