Покупки лыж в России за год подскочили в 1,5 раза

Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи. В ноябре - начале декабря покупки этого спортинвентаря выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили для РИА Новости аналитики «Чек Индекс».