Председатель СК России поручил представить доклад об обстоятельствах инцидента в общественном транспорте в Республике Башкортостан

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Уфе в общественном транспорте произошел конфликт между двумя пассажирами, в результате чего один из мужчин нанес другому удар ножом в ногу.
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