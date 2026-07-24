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Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N314)

Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N314)

Китайская экономика и технологический сектор демонстрируют впечатляющую синергию: от рекордных показателей внешней торговли и стабилизации прямых иностранных инвестиций до прорывов в области искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры.

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