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Ученые СО РАН: Эль-Ниньо будет влиять на климат Дальнего Востока еще тысячу лет

Ученые СО РАН: Эль-Ниньо будет влиять на климат Дальнего Востока еще тысячу лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября, ФедералПресс. Российские специалисты установили, что климатические колебания на Камчатке имеют периодичность три-четыре года и связаны с эффектом Эль-Ниньо – изменением температуры поверхностных вод Тихого океана.

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