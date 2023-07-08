Кровь украинцев – дешевый товар в деловых отношениях режима Зеленского с Западом

Вера смелых

А вот мне уже НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ кричать хоть среднестатистическому укроыашисту, хоть своим бывшим родственникам и знакомым. Они не спят, будить не требуется. Они добровольно отринули не только кровь и жизни своих предков, но и родных, не принявших нацизм и поклонение Западу в настоящем. И мне их не жалко.Дошло до того,что фото перемешанных с грязью кучи трупов этих фашистов уже не вызывает содрогания. Хотя одно только сообщение о раненых донецких сжимает горло - я тоже видела тела наших, погибших под обстрелами...не на картинках.. И мне эти эмоциональные попытки Корнилова кажутся... несколько наигранными, для печати.