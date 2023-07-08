Заноза

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Кровь украинцев – дешевый товар в деловых отношениях режима Зеленского с Западом

Кровь украинцев – дешевый товар в деловых отношениях режима Зеленского с Западом

Когда среднестатистическому жителю Украины, оболваненному тамошней пропагандой, начинаешь объяснять, почему и ради чего его вынуждают погибать на фронте, ответ обычно следует однозначный: “Это все — ложь Кремля!” Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу.

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Комментарии
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Вера смелых
А вот мне уже НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ кричать хоть среднестатистическому укроыашисту, хоть своим бывшим родственникам и знакомым. Они не спят, будить не требуется. Они добровольно отринули не только кровь и жизни своих предков, но и родных, не принявших нацизм и поклонение Западу в настоящем. И мне их не жалко.Дошло до того,что  фото перемешанных с грязью кучи трупов этих фашистов уже не вызывает содрогания. Хотя одно только сообщение о раненых донецких сжимает горло - я тоже видела тела наших, погибших под обстрелами...не на картинках.. И мне эти эмоциональные  попытки Корнилова кажутся... несколько наигранными, для печати.
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