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ТАСС

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Мирошник: лидеры ЕС используют любой инфоповод для продолжения поддержки Киева

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Европейские лидеры, лично заинтересованные в продолжении конфликта, используют любой информационный повод, чтобы убедить население своих стран в необходимости продолжения поддержки Киева, а Владимир Зеленский эти поводы для них создает.

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