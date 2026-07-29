МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Европейские лидеры, лично заинтересованные в продолжении конфликта, используют любой информационный повод, чтобы убедить население своих стран в необходимости продолжения поддержки Киева, а Владимир Зеленский эти поводы для них создает.