Мастер
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мастер

30 подписчиков

Большой баттл: насос со встроенным ЧП против выносного контроллера

Большой баттл: насос со встроенным ЧП против выносного контроллера

При выборе современного насосного оборудования для системы отопления, водоснабжения или повышения давления многие сталкиваются с вопросом: что выгоднее — частотный насос со встроенным частотным преобразователем или обычный насос с выносным контроллером? Оба решения позволяют автоматически регулировать производительность, снижать энергопотребление и продлевать срок службы оборудования, однако отличаются стоимостью, удобством монтажа, обслуживанием и возможностями настройки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым