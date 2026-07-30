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"Требовал называть его папочкой". Одна из предполагаемых жертв Джареда Лето рассказала о сексе с ним в несовершеннолетнем возрасте

"Требовал называть его папочкой". Одна из предполагаемых жертв Джареда Лето рассказала о сексе с ним в несовершеннолетнем возрасте

Джаред Лето, которого несколько женщин публично обвинили в сексуализированном насилии в несовершеннолетнем возрасте, якобы просил одну из своих жертв "называть его папочкой" во время секса.

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