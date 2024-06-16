Сегодня время ждунов Кто-то в Харькове и Запорожье ждёт, что придут русские. Кто-то в Крыму ждёт, что придут хохлы.
Шиза на фронте: уничтоженный 235-й батальон ВСУ состоял из психбольных
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Вся укропия после крайнего майдана - насквозь е...утое образование, где параноидальная шизофрения - давно норма жизни. Те немногие адекваты, что осознают реальность правильно - либо давно оттуда слиняли, либо тихонько сидят и не отсвечивают, делая так, что-бы их даже в пабликах не встречали. Ибо запросто можно загреметь на передовую со всеми залетающими на позиции последствиями.
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14 час.
Сан Саныч КОТ
Это просто дурдом стереть с лица земли эту усраину вместе с пхихами да вернуть все земли подаренными русскими царями.лениным и Сталиным.
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13 час.
Николай Птицин
рыба гниёт с головы, а чистят ее с хвоста. Тоже самое происходит на Украине. Голова давно отгнила , даже не легитимна стала, а народ зачищают. То что воевать некому- это не проблема. Наемников пришлют. А вот то, что работать некому, то где их найдут ??? А без них нет налогов. За что существовать государство будет ? Крах !!! А кто отвечать будет за гибель целого государства? Где ООН ? Американцам народ не нужен . Помню в 2014 году , когда началась "заваруха" на ДОНБАССЕ , один из политиков США в одном из интервью сказал : На Украине нам нужно 5-7 миллионов населения для обслуживания наших компаний. Нам важны недра ДОНБАССА. Сейчас выясняется, что нужны недра не только Донбасса, но других районов Украины (месторождения титана на 10-12 трл. долларов). А работать там видно будут гастарбайтеры из Европы. В Украине всех положат на фронте. Останутся женщины как обслуга господ ! Это перспектива будущего Украины, если не примут ультиматум ПУТИНА ! А они не примут. Им не позволят хозяева. Значит в летописи истории человечества появится еще одна страница о народе под названием украинцы, которые промелькнули и их все забыли и следа не оставили.
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11 час.
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