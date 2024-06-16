Шиза на фронте: уничтоженный 235-й батальон ВСУ состоял из психбольных

Николай Птицин

рыба гниёт с головы, а чистят ее с хвоста. Тоже самое происходит на Украине. Голова давно отгнила , даже не легитимна стала, а народ зачищают. То что воевать некому- это не проблема. Наемников пришлют. А вот то, что работать некому, то где их найдут ??? А без них нет налогов. За что существовать государство будет ? Крах !!! А кто отвечать будет за гибель целого государства? Где ООН ? Американцам народ не нужен . Помню в 2014 году , когда началась "заваруха" на ДОНБАССЕ , один из политиков США в одном из интервью сказал : На Украине нам нужно 5-7 миллионов населения для обслуживания наших компаний. Нам важны недра ДОНБАССА. Сейчас выясняется, что нужны недра не только Донбасса, но других районов Украины (месторождения титана на 10-12 трл. долларов). А работать там видно будут гастарбайтеры из Европы. В Украине всех положат на фронте. Останутся женщины как обслуга господ ! Это перспектива будущего Украины, если не примут ультиматум ПУТИНА ! А они не примут. Им не позволят хозяева. Значит в летописи истории человечества появится еще одна страница о народе под названием украинцы, которые промелькнули и их все забыли и следа не оставили.