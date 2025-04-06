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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» победил «Адмирал» и вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина. Команда Гру выиграла серию – 4-2

Шестой матч серии проходил во Владивостоке и завершился в пользу гостей со счетом 2:0. Победная шайба на счету Сергея Телегина на 30-й минуте.

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