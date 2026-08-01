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Русская весна

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Кличко пожаловался на людей Зеленского из-за проблем с укрытиями

Кличко пожаловался на людей Зеленского из-за проблем с укрытиями

Мэр Киева Кличко заявил о тяжёлой ситуации с укрытиями в Киеве на фоне участившихся обстрелов. Он заявил, что в столице уже есть около четырёх тысяч укрытий, однако дальнейшая программа их расширения упирается, по мнению мэра, в неэффективную работу районных администраций, глав которых назначает Зеленский.

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