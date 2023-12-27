DOGMA благодарит: пул поставщиков и подрядчиков компании насчитывает около 300 партнеров

DOGMA благодарит: пул поставщиков и подрядчиков компании насчитывает около 300 партнеровНа торжественном мероприятии, посвященном итогам года, топ-менеджеры компании DOGMA поблагодарили за совместную работу всех партнеров и отметили лучших.
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