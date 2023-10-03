Трансляция матча Наполи — Реал Мадрид, 03.10.2023

22:02 Встреча команды «Наполи» против команды «Реал Мадрид» началась. В игре нет явного фаворита. Эксперты котируют команду «Наполи» чуть выше, но это ничего не значит! Давайте следить за событиями игры вместе! 22:20 ГООООЛ! Счет открывает команда «Наполи».