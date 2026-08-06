📊 В сезон солений подорожали соль, помидоры и огурцы С 28 июля по 3 августа в Волгограде и области изменились цены на некоторые продукты.
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📊 В сезон солений подорожали соль, помидоры и огурцы С 28 июля по 3 августа в Волгограде и области изменились цены на некоторые продукты.
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