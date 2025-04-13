Последнее предупреждение чиновникам: Lamborghini держать в гараже, в казино не светиться, голыми не «фоткаться»

НУЖНО ЗАПРЕЩАТЬ НЕ ИХ МАТЕРИАЛЫ В СОЦСЕТЯХ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ТАК ЖИТЬ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ, ОСОБЕННО НА ФОНЕ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. ХОТЯТ ШИКОВАТЬ - ВОН ИЗ РОССИИ И С МИНИМУМОМ ДЕНЕГ И ДОБРА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРПЛАТОЙ И ДРУГИМИ ЗАКОННЫМИ ДЕНЬГАМИ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - В БЮДЖЕТ . ВОТ ТОГДА НАРОД ПОВЕРИТ В ТО, ЧТО ВЛАСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ ПОРЯДКА В РОССИИ. ТОГДА НЕ ОСТАНЕТСЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ РАСШАТЫВАТЬ СИТУАЦИЮ И ВЕСТИ К МИТИНГАМ И МАЙДАНАМ.

САША ЛЕПАЕВ

что вы читаете эти бредни . так чиновники его и послушались. Это полный бред. он запад пугает уже два года. и что запад обворовывает поставляет Украине оружие и что . мы наоборот им газ нефть и все остальное что есть в стране. они на нас положили. а мы всеми силами стараемся им угодить. или может не так. ракеты уже поставляют ДАЛЬНОБОЙНЫЕ. И ГДЕ ОТВЕТ.. ТОЛЬКО ОБЕШАНИЯ.. так и с чиновниками. каждый чиновник мнит что он президент. и делает что захочет . все равно ему за это ничем не грозит...