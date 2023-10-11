Google отпраздновала победу в патентном споре с Sonos и призвала к реформе патент...

Google отпраздновала победу в патентном споре с Sonos и призвала к реформе патентной системы СШАПосле отмены федеральным судом США решения о штрафе в $32,5 млн в пользу Sonos, Google объявила о своей победе в длительном патентном споре.
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