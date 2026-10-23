Польская армия постепенно переходит на новые противотанковые гранатомёты M4 Carl Gustaf, фактически представляющие собой безоткатные орудия под боеприпас 84x245 мм.
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