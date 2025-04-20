А в Ботаническом саду почти чудо. За пару часов до пасхальных богослужений в храмах в парке Ботанического сада распустились первые цветки сакуры.
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А в Ботаническом саду почти чудо. За пару часов до пасхальных богослужений в храмах в парке Ботанического сада распустились первые цветки сакуры.