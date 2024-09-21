— Это что же, ты нас бросаешь? — крuчала мать — А как же мы жить будем? На что, Вера?

— Это что же, ты нас бросаешь? — кричала женщина. — А как же мы жить будем? На что, Вера? — На деньги, которые заработает Лёша, — спокойно отвечала девушка, — ты что думаешь, я до конца своих дней его содержать буду? Всё, мама, бесплатная кормушка закрыта! Мы с Федей решили расписаться и создать, так сказать, отдельную ячейку общества.