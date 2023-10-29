Польский эксперт: контрнаступление Киева провалилось, а на горизонте нет дипломатического решения

В украинском конфликте время играет на руку Москве, а не Киеву, а всё указывает на то, что это будет затяжной конфликт, ведь ни одна из сторон не торопится даже заикнуться о перемирии, не говоря уже о мирных переговорах, заявила аналитик Польского института международных дел Анна Мария Дынер.