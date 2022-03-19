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Бензема пропускает тренировку «Реала» накануне матча с «Барселоной»

Участие форварда «Реала» Карима Бензема в матче с «Барселоной» под вопросом. Журналист Хосе Луис Санчес сообщает, что 34-летний форвард пропускает последнюю тренировку мадридцев перед класико.

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