Донецк: с 31 марта возобновляется очное обучение в вузах региона

С 31 марта в университетах Донецкой Народной Республики возобновляется очное обучение. Глава региона Денис Пушилин сообщил о встрече с ректорами и планах аренды дополнительных аудиторий, а также подчеркнул важность поддержки студенческих семей.
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