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Москвичка прыгнула с тарзанки в Дагестане и попала в больницу

Москвичка прыгнула с тарзанки в Дагестане и попала в больницу

Туристка из Москвы прыгнула с тарзанки в Дагестане и оказалась в больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, проводится проверка по факту травмирования 41-летней женщины.

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