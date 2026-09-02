Москвичка прыгнула с тарзанки в Дагестане и попала в больницу

Туристка из Москвы прыгнула с тарзанки в Дагестане и оказалась в больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, проводится проверка по факту травмирования 41-летней женщины.
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