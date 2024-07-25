Наша Солнечная система хорошо устроилась — прямо в галактической зоне Златовласки. Слишком близко к центру галактики — и планетарные системы рискуют быть стерилизованными вспышками сверхновых и гамма-всплесками.
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