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Этот таинственный мир

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Наша Солнечная система

Наша Солнечная система

Наша Солнечная система хорошо устроилась — прямо в галактической зоне Златовласки. Слишком близко к центру галактики — и планетарные системы рискуют быть стерилизованными вспышками сверхновых и гамма-всплесками.

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