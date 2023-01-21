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Globo
Да, но сказочный! 😀
Главный урок
Alex Немо
Зависит от того какой хозяин. Если хозяин идиот, то и собакен любой породы будет придурком. А були по породе бойцовы...
Когда в доме есть...
Run Николаева
Стереотипы...без знаний. У бультерьера нет агрессии к человеку, так что бабке ничего не грозило. А вот собачка, особл...
Когда в доме есть...
Смехотерапия
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