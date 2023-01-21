Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Globo
    Да, но сказочный! 😀Главный урок
  • Alex Немо
    Зависит от того какой хозяин. Если хозяин идиот, то и собакен любой породы будет придурком.  А були по породе бойцовы...Когда в доме есть...
  • Run Николаева
    Стереотипы...без знаний. У бультерьера нет агрессии к человеку, так что бабке ничего не грозило. А вот собачка, особл...Когда в доме есть...

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