Volkswagen передумал закрывать заводы в Германии

Компания Volkswagen AG достигла соглашения с лидерами профсоюзов о сокращении производственных мощностей на заводах своего одноименного бренда, передумав при этом закрывать свои заводы, что завершило трехмесячные напряженные переговоры и предотвратило дальнейшие забастовки профсоюзов.
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