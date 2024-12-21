Volkswagen передумал закрывать заводы в Германии

Компания Volkswagen AG достигла соглашения с лидерами профсоюзов о сокращении производственных мощностей на заводах своего одноименного бренда, передумав при этом закрывать свои заводы, что завершило трехмесячные напряженные переговоры и предотвратило дальнейшие забастовки профсоюзов.