Глава Комитета по обороне и безопасности при Совете Федерации Виктор Бондарев дал официальный ответ на ультиматум США.
Россия отказалась выполнять ультиматум США — военный блок «анти-НАТО» у границ Америки. Ответ дали в Комитете по обороне
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Николай Бодарев
А почему нельзя еще ближе - в Никарагуа и на Кубе?
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12 час.
Андрей Stan
Николай... Так на Кубе и была наша база РТР... сейчас идет речь о создании новых баз... В Никарагуа уже действует "база РТР"... так называемый пункт ГЛОНАСС... сейчас будут создаваться ещё базы... В Венесуэле была база ВКС и ПБ ВМФ... сейчас они расширяются... )))
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11 час.
НП
Наталья Павлова
Даже, если рядом с США нет российской секретной базы нет, а американцы думают, что она есть, пусть продолжают так думать. Даже, если Пригожин погиб, а на Западе думают, что он жив, пусть продолжают так думать. Пусть чувствуют себя так, будто сидят голой задницей на раскалённой сковородке.
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10 час.
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