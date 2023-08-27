Россия отказалась выполнять ультиматум США — военный блок «анти-НАТО» у границ Америки. Ответ дали в Комитете по обороне

Николай Бодарев А почему нельзя еще ближе - в Никарагуа и на Кубе?

Андрей Stan Николай... Так на Кубе и была наша база РТР... сейчас идет речь о создании новых баз... В Никарагуа уже действует "база РТР"... так называемый пункт ГЛОНАСС... сейчас будут создаваться ещё базы... В Венесуэле была база ВКС и ПБ ВМФ... сейчас они расширяются... )))