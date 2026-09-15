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Ghibli, хлеб и «просто камни»: Куда сходить на неделе с 14 по 20 сентября

Ghibli, хлеб и «просто камни»: Куда сходить на неделе с 14 по 20 сентября

Спецпоказы аниме Studio Ghibli в 4K, фестиваль о хлебе на Хлебозаводе, масштабная выставка «Хлеб» в Центре «Зотов» и сразу 15 новых проектов в арт-платформе «КУБ».

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