Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Утром в пятницу вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает телеграм-канал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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