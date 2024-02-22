В Тверской области продолжается реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом

В Тверской области продолжается реализация Государственной программы переселения соотечественников. Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской Федерации.
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