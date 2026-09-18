Евросоюз настораживает коррупция в Армении

Армения демонстрирует значительный прогресс в адаптации европейских стандартов, однако говорить о полной готовности к интеграции в Евросоюз преждевременно.
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