Вражеские дроны сбиты над Ростовом-на-Дону и Раменским: Обновленная карта военной операции на Украине 7 сентября 2023 года Юлия СоколоваНочью российская армия продолжила атаки на дунайские порты Украины.
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