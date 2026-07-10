Развод ради Елены Север, суды за «Землян» и критика SHAMAN: как детдомовец Владимир Киселев стал влиятельным медиамагнатом

Владимир Киселев — фигура в отечественном шоу-бизнесе влиятельная и крайне неоднозначная. Руководитель холдинга «Русская медиагруппа» и бессменный лидер группы «Земляне» прошел сложнейший путь от сироты из ленинградского детского дома до успешного продюсера.
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