Развод ради Елены Север, суды за «Землян» и критика SHAMAN: как детдомовец Владимир Киселев стал влиятельным медиамагнатом

Владимир Киселев — фигура в отечественном шоу-бизнесе влиятельная и крайне неоднозначная. Руководитель холдинга «Русская медиагруппа» и бессменный лидер группы «Земляне» прошел сложнейший путь от сироты из ленинградского детского дома до успешного продюсера.