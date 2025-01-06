Аборты женщинам уже не доступны: власти некоторых регионов запретили делать операцию Ольга БезродняяВ России ввели ограничения на проведение операции по прерыванию беременности.
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