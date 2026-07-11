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Регионы России

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Минобороны РФ заявило о преодолении средств ПВО Украины российским оружием

Минобороны РФ заявило о преодолении средств ПВО Украины российским оружием

Министерство обороны Российской Федерации в своем заявлении подтвердило возможность Вооруженных сил РФ гарантированно поражать любые цели на территории Украины, несмотря на предоставленные западом средства противовоздушной и противоракетной обороны Киева.

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