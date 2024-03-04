Надо ему выслать его земляков из России на подмогу. Заодно и Россию от этого мусора очистить.

Юрий Селиванов

У россии (её народа) есть только два друга: Российская армия и военно морской Флот. Не делай добра не получишь зла. Это аульные хачики никогда нам друзьями не были даже в нейтралитете не стояли, вопрос при этом, - почему их турки постоянно "воспитывали".