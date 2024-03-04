С таким другом и врагов не надо: Армения "сливала" секреты России Западу?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Сергей
Алиев им скоро все покажет....
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8 час.
Виктор Хованов
Надо ему выслать его земляков из России на подмогу. Заодно и Россию от этого мусора очистить.
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4 час.
Юрий Селиванов
У россии (её народа) есть только два друга: Российская армия и военно морской Флот. Не делай добра не получишь зла. Это аульные хачики никогда нам друзьями не были даже в нейтралитете не стояли, вопрос при этом, - почему их турки постоянно &quot;воспитывали&quot;.
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2 час.

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