Хакеры заявили, что украли терабайт данных россиян из Росреестра — ведомств...

Хакеры заявили, что украли терабайт данных россиян из Росреестра — ведомство утечку опроверглоВчера вечером Telegram-канал «Утечки информации» обнаружил объявление хакеров, которые заявили, что им удалось похитить около 1 Тбайт личных данных из Росреестра.