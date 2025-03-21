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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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22 марта в Бобруйском районе пройдет мероприятие, посвященное 82-й годовщине трагедии в Хатыни.

22 марта в Бобруйском районе пройдет мероприятие, посвященное 82-й годовщине трагедии в Хатыни.

В День памяти жертв Хатынской трагедии жителей Бобруйщины приглашают принять участие в митинге-реквиеме, посвященном Хатыни и тысячам других белорусских деревень, стертых с лица земли немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

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