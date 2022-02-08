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Порошенко отказался от политического убежища в России

​Экс-президент Украины ответил Путину в Telegram. Бывший президент Украины Петр Порошенко ответил в Telegram на предложение политического убежища, которое предложил ему Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном.

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