Порошенко отказался от политического убежища в России

Экс-президент Украины ответил Путину в Telegram. Бывший президент Украины Петр Порошенко ответил в Telegram на предложение политического убежища, которое предложил ему Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном.
Экс-президент Украины ответил Путину в Telegram. Бывший президент Украины Петр Порошенко ответил в Telegram на предложение политического убежища, которое предложил ему Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном.
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