3 июня — Всемирный день велосипеда. В этот день важно говорить о пользе велосипеда как одного из инструментов для устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, для детей и молодёжи, а также для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.