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Нижегородская правда

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Невролог Демьяновская пояснила, почему велопрогулки — полезнейший вид активности

Невролог Демьяновская пояснила, почему велопрогулки — полезнейший вид активности

3 июня — Всемирный день велосипеда. В этот день важно говорить о пользе велосипеда как одного из инструментов для устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, для детей и молодёжи, а также для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

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