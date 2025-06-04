«Авито Реклама» представила рекламный кабинет для бизнеса

«Авито Реклама» создала свой рекламный кабинет для юридических лиц. Новый сервис позволит бизнесу самостоятельно настраивать и запускать кампании, используя аукционную модель с минимальной стоимостью клика от 1 руб.
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