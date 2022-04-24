Док Риверс: «Я не буду сидеть здесь и жаловаться, как это делают «Рэпторс»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после поражения от «Торонто» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (102:110, 3-1) заявил, что не будет уподобляться сопернику и искать оправдания.
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