Док Риверс: «Я не буду сидеть здесь и жаловаться, как это делают «Рэпторс»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после поражения от «Торонто» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (102:110, 3-1) заявил, что не будет уподобляться сопернику и искать оправдания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх