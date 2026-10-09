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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сутормин о судействе в РПЛ: «Стало больше трактовок. Хочется последовательности от арбитров в принимаемых решениях»

Хавбек « Факела » Алексей Сутормин оценил уровень судейства в текущем сезоне РПЛ . — Много разговоров о судействе в начале сезона.

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