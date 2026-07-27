Health Care Sector Breaks Out as Defensive Rotation Trade Builds E-mini Health Care Select Sector Futures CME_MINI_DL:XAV1! EdgeClear Money Rotates Into Health Care as Defensive Appeal Returns Health care has re-entered the market conversation over the past month as investors search for shelter from a choppier, more expensive technology trade.
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