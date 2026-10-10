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Спорт Уик-Энд

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Андреева установила уникальные достижения в Пекине. Шарапова, Селеш и Хингис оказались в одной компании с Миррой

Андреева установила уникальные достижения в Пекине. Шарапова, Селеш и Хингис оказались в одной компании с Миррой

Победа над Николой Бартуньковой принесла 19-летней россиянке не только путёвку в финал, но и сразу несколько выдающихся статистических достижений.

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