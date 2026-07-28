Загитова обвинила в двуличии раскритиковавшего ее школу хореографа Ригини

Готовящаяся к открытию собственной школы фигурного катания Алина Загитова вступила в спор с хореографом Иваном Ригини, который усомнился, что быстро завершившая карьеру спортсменка способна чему-то научить учеников.
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