Не удержались. Барнаульские школьники сами очистили скейт-парк в "Юбилейном"

Нужно подождать, пока площадка обсохнет, но скейтеры уже открыли сезон Фото: паблик "Дерты, памп и скейтпарк Барнаул парк Юбилейный" во "ВКонтакте" В Барнауле школьники расчистили фигуры в скейт-парке в "Юбилейном".