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Новости Брянска

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Арбитражный суд Брянска взыскал с ООО «Владимирский стандарт» 9,6 млн рублей

Арбитражный суд Брянска взыскал с ООО «Владимирский стандарт» 9,6 млн рублей

Суд обязал ООО «Владимирский стандарт» выплатить «Сыр Стародубскому» долг за поставленные сыры, масло и молочную сыворотку в размере почти 9,7 млн рублей.

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