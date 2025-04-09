Артета о том, попросит ли совета Гвардиолы перед ответной игрой с «Реалом»: «Я хотел с ним поговорить. Он очень умен, мне повезло поработать с ним»

«Арсенал» дома разгромил мадридский клуб в первом матче 1/4 финала ЛЧ (3:0). Главный тренер «канониров» рассказал, попросит ли он тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу дать ему совет перед ответным матчем с «Реалом».
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