Артета о том, попросит ли совета Гвардиолы перед ответной игрой с «Реалом»: «Я хотел с ним поговорить. Он очень умен, мне повезло поработать с ним»

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«Арсенал» дома разгромил мадридский клуб в первом матче 1/4 финала ЛЧ (3:0). Главный тренер «канониров» рассказал, попросит ли он тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу дать ему совет перед ответным матчем с «Реалом».